¿Calor? En El Mañanero preparamos deliciosos raspadillos junto a doña 'Docha'

Ante la intensa ola de calor que golpea la capital cruceña, en El Mañanero decidimos refrescar la mañana con un clásico infaltable en las calles de la ciudad: el tradicional raspadillo. Y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de Eudosia Fernández, más conocida como Doña Docha, que lleva 36 años endulzando paladares desde su puesto en la plaza del Cementerio General.

Doña Docha llegó hasta el set del programa con su inseparable maquinita raspadillera y retó a Ian Vega a preparar este postre, tan popular en épocas de calor. Con un poco de nervios, pero mucho entusiasmo, Ian aceptó el desafío y logró hacer su primer raspadillo bajo la mirada experta de la invitada.

"¿Saben qué me gusta de los raspadillos de Doña Docha? Que no mezquina el jarabe", comentó entre risas Gley Salazar, conductora del programa, mientras disfrutaba del refrescante sabor.

Los sabores ofrecidos por Doña Docha son toda una tentación: chicle, banana, coco, grosella, menta y leche condensada. Un abanico dulce que ha conquistado generaciones. De hecho, Ian recordó con emoción: "Mi mamá tenía antojo de raspadillos y me mandaba a buscar los de Doña Docha".

Su puesto, bautizado como “Raspadillo Buen Sabor – Tradición Cruceña”, recibió ese nombre de manos de un concejal local. Y no es para menos: Doña Docha ha construido una historia de sabor y tradición, y cuenta con un valioso álbum de fotos donde aparece junto a reconocidas personalidades del país, entre ellas Percy Fernández y Tomás Monasterio.

