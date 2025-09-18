TEMAS DE HOY:
El mañanero

¿Quieres un bronceado perfecto y seguro? Sigue los consejos de Ian y la modelo Madelen

La hermosa modelo junto a los presentadores de ‘El Mañanero’, hicieron varias recomendaciones, ante la presencia de un sol radiante en Santa Cruz.

Silvia Sanchez

18/09/2025 13:41

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Sube la temperatura y con esto también se intensifican los rayos del sol, por lo que es necesario el uso de diversos métodos para poder protegerse de ciertos efectos por estar expuestos al sol por largos periodos de tiempo.

En ‘El Mañanero’ de Santa Cruz, le presentamos algunas recomendaciones hechas por los expertos en el cuidado de la piel, y entre los consejos, indican la importancia del protector solar.

La hermosa modelo Madelen Vivero, también nos visitó y mostró el perfecto bronceado con el que cuenta, reveló algunos de los secretos que ella, además de sus amigas utilizan para verse bien, y no verse afectadas por los fuertes rayos del sol.

Foto Red Uno

“A mi me encanta tomar el sol, y cuando no hay sol, entonces me voy a la ducha solar, pero sigo varias recomendaciones, como el uso de protectores y aceites naturales”, señaló Madelen.

A continuación, te compartimos este momento del programa, para que pueda tomar en cuenta los consejos para el cuidado de la piel.

 

