¿Qué pasará con el Tahuichi? La Gobernación aclara el panorama

“El estadio se tiene que entregar este año”. Con esa afirmación categórica, el secretario de Gestión Institucional de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Gómez, anunció que en los próximos días se dará a conocer la nueva fecha de entrega del estadio Ramón Tahuichi Aguilera, actualmente en proceso de remodelación.

El anuncio llega luego de que la capital oriental perdiera la sede de la final única de la Copa Sudamericana, decisión que generó cuestionamientos sobre el futuro del principal escenario deportivo cruceño.

Gómez explicó que las obras registran un 26% de avance, según un informe fechado entre el 26 y el 29 de agosto pasado. “El hecho de que se haya perdido la final no implica que el estadio vaya a quedar en estas condiciones. Vamos a retomar el cronograma y pronto el gobernador anunciará la fecha de entrega”, declaró.

Respecto al financiamiento, recordó que el proyecto contempla tres pilares: la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) con una inversión de 44 millones de bolivianos en obras de ingeniería, el aporte de Conmebol en césped e iluminación, y la Gobernación con otros 44 millones destinados a palcos, rampas y torres de ascensores. Esta última parte, detalló, se financiará mediante la concesión de palcos. “De los 20 palcos, ya tenemos 10 solicitados. Solo falta concluir la reglamentación legal para firmar contratos y recaudar los recursos”, señaló.

El secretario insistió en que la meta es concluir la obra dentro de esta gestión, aunque evitó dar una fecha exacta hasta que se regularice toda la documentación. “Queremos cumplir lo que digamos. Una vez que tengamos el marco legal, seguiremos trabajando con las mismas empresas y se elaborará un nuevo cronograma. Pero el estadio se tiene que entregar este año”, enfatizó.

Finalmente, la Gobernación convocó a los medios a recorrer las instalaciones para constatar de primera mano el estado actual de los trabajos, destacando que la gestión busca mantener transparencia en el proceso.

