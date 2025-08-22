TEMAS DE HOY:
Comité organizador asegura que el Tahuichi estará listo para la final de la Copa Sudamericana

La Gobernación y las empresas adjudicadas incrementaron el personal y los recursos para acelerar las obras en el Tahuichi.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/08/2025 21:33

Foto: Gobernación de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

El Comité organizador de la final de la Copa Sudamericana expresó su confianza en que el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera llegará a tiempo con su remodelación para albergar el partido decisivo del torneo continental, previsto para el 22 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra.

Según el presidente del Comité organizador, Carlos Dabdoub, el avance en la obra física del estadio muestra una mejora sustancial.

“Salió un nuevo informe de la empresa donde certifica un nuevo porcentaje, duplicando el primero que teníamos que era de 11,98%, y ahora estamos redondeando un 24%, haciendo la brecha cada vez más corta para que podamos llegar y estar en números óptimos”, afirmó.

Pese a que el avance aún se encuentra por debajo del 50%, las autoridades confían en que la obra llegará a su punto clave antes de la fecha límite. Dabdoub destacó que la Gobernación de Santa Cruz y las empresas adjudicadas están redoblando esfuerzos.

“Están optimando recursos y aumentando el personal para llegar en óptimas condiciones al 22 de noviembre, considerando que la entrega oficial del estadio está programada para el 25 de octubre”, señaló.

Uno de los avances más recientes en la remodelación fue la instalación de un nuevo gramado en la cancha principal junto con el cambio total del sistema de riesgo. 

 

