La intensa lluvia registrada la noche del 14 de septiembre en el oriente de la capital volvió a poner a prueba a los habitantes de Iztapalapa, una de las zonas más vulnerables a las inundaciones. Entre las imágenes de calles anegadas y ciudadanos intentando resguardar sus pertenencias, una escena distinta captó la atención en redes sociales: la de un policía cargando a un niño sobre sus hombros para ponerlo a salvo.

En un video que circula en plataformas digitales, se observa al agente avanzar lentamente por la inundada Calzada Ignacio Zaragoza con un pequeño a cuestas. El niño, que llevaba una mochila con forma de dinosaurio, se convirtió en el protagonista de un momento que internautas describieron como “esperanzador” y “conmovedor”.

Mientras el uniformado sorteaba el agua turbia y los vehículos varados, una mujer —aparentemente la madre del menor— seguía el trayecto desde un costado menos afectado de la vía. Al llegar a un punto seco, el policía entregó con cuidado al niño, quien de inmediato se reunió con su madre para continuar su camino.

La grabación, de poco más de dos minutos, rápidamente se viralizó, despertando comentarios de reconocimiento hacia el agente por su solidaridad en medio de la emergencia. Para muchos, la tierna mochila del menor fue el detalle que dio un respiro entre tantas imágenes de caos.

A continuación, el video:

