[VIDEO] Mike Tyson deja a Mr Beast sin aire con un puñetazo demoledor: ¿Qué provocó el golpe?

La histórica velada entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford no solo reunió a fanáticos del boxeo, sino también a figuras icónicas de distintos mundos. Entre los espectadores destacados, Mike Tyson y el popular creador de contenido Mr Beast compartieron un momento que se volvió viral incluso antes de que sonara la campana del combate principal.

En uno de los palcos estelares del Allegiant Stadium, el excampeón mundial de los pesos pesados, a sus 59 años, decidió mostrar que todavía mantiene intacto su poderío sobre el ring. Con un guante colocado estratégicamente en su mano izquierda, Tyson esperaba el momento exacto para sorprender a Jimmy Donaldson, mejor conocido como Mr Beast.

El resultado fue inmediato: un golpe al hígado que dobló al influencer y que lo dejó intentando recuperar el aire, mientras Tyson lo sostenía para evitar que cayera al suelo. La escena, que comenzó como una dinámica amistosa y lúdica, rápidamente se viralizó en redes sociales, generando comparaciones inmediatas con la exhibición que Tyson tuvo contra Jake Paul en 2024.

“Fue solo una demostración de cómo golpea Mike Tyson, pero no me lo esperaba”, comentó Mr Beast mientras retomaba la compostura. La interacción abrió un debate en redes sobre la resistencia del creador de contenido y volvió a poner sobre la mesa la leyenda del poder de Tyson, incluso años después de su última pelea oficial.

A continuación, el video:

