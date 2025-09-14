Inter Miami no tuvo una buena jornada en su visita a Charlotte FC y cayó por 3-0 en la MLS. Lionel Messi, capitán de Las Garzas, no logró marcar la diferencia y falló un penal clave a los 32 minutos del primer tiempo. La infracción fue sancionada tras la revisión en el VAR, luego de que Djibril Diani derribara al argentino dentro del área.

Messi intentó sorprender al arquero con un remate picado, pero Kristijan Kahlina adivinó la jugada y detuvo el disparo con su brazo derecho, evitando el empate parcial. Desde ese momento, el Inter Miami perdió claridad y terminó sufriendo la contundencia de Charlotte.

El protagonista del partido fue el israelí Idan Toklomaty, quien se llevó todos los aplausos tras anotar los tres goles del triunfo, resultado que permitió a su equipo escalar al tercer lugar de la Conferencia Este.

El argentino, que venía de brillar en las Eliminatorias con dos tantos frente a Venezuela, no pudo replicar ese nivel con su club. Ahora, Messi se enfoca en los próximos compromisos de la MLS, donde Inter Miami buscará asegurar su clasificación a los playoffs.

Mira la programación en Red Uno Play