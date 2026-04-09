Fuerza Aérea Boliviana desmiente hallazgo de piezas oficiales en hangar intervenido

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) descartó de manera oficial que las partes de avionetas localizadas en el aeródromo de Coloradillo pertenezcan a su flota institucional o registros técnicos. La inspección se realizó tras una serie de especulaciones que sugerían la presencia de componentes militares dentro de hangares privados que permanecían bajo custodia.

El coronel Miguel Ángel Kelca, representante de la institución, confirmó la transparencia del operativo tras abrir los depósitos ante la mirada de los medios y autoridades.

"Se han aperturado los 3 hangares en los cuales han podido notar que no había lo que supuestamente se decía; todo estaba cerrado, ustedes mismos pudieron evidenciar", señaló el jefe militar durante la intervención.

En el lugar se mantiene desplegado personal de tropa, rescatistas y técnicos de aviación que trabajarán en el traslado logístico de las aeronaves hacia zonas seguras. Kelca señaló que estas labores se ejecutan en apoyo directo a las tareas de coordinación con Dircabi y la Policía Nacional para esclarecer el origen de los equipos.

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