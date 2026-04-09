Bloqueo en Yapacaní: Conozca el pliego petitorio de los movilizados

Un bloqueo indefinido se mantiene en la carretera a la altura de Yapacaní, en Santa Cruz, donde pobladores del Distrito 2 exigen respuestas a sus demandas.

La medida continuará hasta que las autoridades atiendan el siguiente pliego petitorio:

- Firma del contrato de préstamo con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para la construcción de pavimento rígido e ingresos a unidades educativas del Distrito 2.

- Resarcimiento por daños ocasionados a motorizados debido a combustible de mala calidad y provisión de gasolina adecuada.

- Cumplimiento del acuerdo sobre la entrega de 1.200 cubos de material chancado por parte de la Gobernación.

- Canalización y construcción de defensivos en el río Yapacaní.

- Recarpeteado de la carretera entre Puente Ichilo y Montero.

- Retorno del personal y la oficina de la ANH al municipio de Yapacaní.

Los movilizados advierten que el bloqueo es indefinido y continuará hasta obtener una respuesta concreta a estas exigencias. Mientras tanto, la salida de buses desde la Terminal Cruceña hacia el occidente del país se realiza por la carretera antigua.

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