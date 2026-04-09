Bloqueo en Yapacaní: ¿Hay salida de buses a Cochabamba?

La carretera nueva que conecta Santa Cruz con Cochabamba permanece cerrada a la altura del municipio de Yapacaní debido a un bloqueo de carácter indefinido instalado por vecinos del Distrito 2.

La medida de presión responde a una serie de demandas, entre ellas la pavimentación de vías, compensación por daños relacionados al abastecimiento de combustible y otras exigencias dirigidas al Gobierno nacional y la Gobernación cruceña.

Ante esta situación, la unidad operativa de tránsito de la terminal bimodal de Santa Cruz instruyó a las empresas de transporte interdepartamental a utilizar la carretera antigua hacia Cochabamba, atravesando la ruta de los valles, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de los pasajeros.

El cambio de ruta ha provocado retrasos en las salidas de buses, además de un incremento en el costo de los pasajes. Mientras tanto, los viajeros deben adaptarse a estas modificaciones, a la espera de que se solucione el conflicto que mantiene interrumpido el tránsito en esta importante vía.

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