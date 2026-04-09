Tras el levantamiento de los bloqueos en la carretera hacia Oruro, el abastecimiento de pollo se normalizó en la ciudad de La Paz, especialmente en la zona de la Garita de Lima, donde se comercializa al por mayor.

Comerciantes informaron que el producto volvió a ingresar en gran cantidad, lo que permitió una reducción en los precios respecto a días anteriores.

Baja el precio

Actualmente, el kilo de pollo se vende alrededor de 17,90 bolivianos, mostrando una disminución en comparación con el día anterior.

En cuanto a los precios por unidad:

Pollo pequeño: Bs 34 a 35

Pollo mediano: Bs 38 a 40

Pollo grande: Bs 45 a 48

Amas de casa destacan la rebaja

Las amas de casa señalaron que el descenso del precio representa un alivio para el bolsillo familiar, ya que en jornadas previas el costo era más elevado.

“Ha bajado, ayer estaba más caro (…) ahora está más accesible”, indicaron.

Producto clave en la canasta

El pollo continúa siendo uno de los alimentos más consumidos por las familias, debido a su costo relativamente accesible frente a otras carnes.

“Es lo más económico para la mesa”, afirmaron las compradoras.

Normalización del abastecimiento

El ingreso regular del producto se da tras la habilitación de las rutas, lo que permitió reactivar la cadena de distribución.

Se prevé que, de mantenerse la transitabilidad, los precios continúen estables en los próximos días.

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