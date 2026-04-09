¡Atención! Plazo para excusarse como jurado electoral ya está en marcha

Ya comenzó el periodo para que las personas elegidas como jurados electorales puedan presentar sus excusas, en caso de que no puedan cumplir con esta función durante la segunda vuelta para la elección de gobernador, prevista para el 19 de abril.

El plazo para realizar este trámite es hasta el 14 de abril. Las autoridades recuerdan que quienes no asistan sin justificación podrían enfrentar sanciones, por lo que es importante cumplir con este proceso dentro del tiempo establecido.

Las excusas pueden presentarse de forma presencial en las oficinas del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz o también a través de la plataforma digital del Órgano Electoral https://plataformaciudadanos.oep.org.bo

El presidente del TED, Marco Monasterio, informó que recientemente se llevó a cabo una reunión con el Tribunal Supremo Electoral para coordinar todos los detalles de la segunda vuelta.

“Hemos organizado las actividades técnicas que se realizarán desde hoy hasta el domingo, con la participación de personal y vocales del Tribunal Supremo Electoral en Santa Cruz. Nuestro objetivo es garantizar un cómputo eficiente y rápido, para que la ciudadanía conozca los resultados oficiales lo antes posible”, explicó Monasterio.

El presidente del TED recordó también que, según la ley, los jurados electorales tienen siete días a partir de la publicación de la lista para presentar sus excusas, y en esta ocasión el periodo estará vigente hasta el próximo martes.

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