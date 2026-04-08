Este viernes 10 de abril: El Mañanero celebra a los niños con un gran agasajo

Este viernes 10 de abril, el programa El Mañanero llevará a cabo un agasajo especial dedicado a los más pequeños del hogar, en una jornada que promete estar llena de sorpresas, juegos y mucha diversión.

La actividad se realizará en el coliseo de la Villa 1ro de Mayo, ubicado sobre la avenida Cumavi en Santa Cruz, donde se espera la asistencia de numerosas familias que buscan compartir un momento diferente junto a sus hijos.

Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de distintas actividades preparadas especialmente para los niños, en un ambiente seguro y festivo lleno de premios y música.

Cabe recordar que, de manera oficial, el Día del Niño en Bolivia se celebra el 12 de abril. Sin embargo en El Mañanero adelantamos el festejo.

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