Gobierno activa intervención en hogar Niño Jesús tras denuncias

El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización informó que activó de manera inmediata los protocolos de intervención tras la difusión de denuncias en redes sociales sobre presuntas vulneraciones de derechos en el Centro de Acogida Niño Jesús.

Intervención inmediata

Según el comunicado oficial, un equipo técnico especializado se trasladó al centro de acogida, en coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), con el objetivo de:

Verificar los hechos denunciados

Evaluar la situación de niñas, niños y adolescentes

Determinar posibles vulneraciones de derechos

Medidas de protección

De manera paralela, se activaron acciones a través de la línea 156 y el servicio de psicología, para validar la información y aplicar medidas de protección inmediata conforme a los procedimientos vigentes.

Investigación en curso

El Viceministerio indicó que, en articulación con instancias del Sistema de Protección Integral, se están realizando las acciones necesarias para esclarecer los hechos, en cumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, se enfatizó que el proceso se desarrolla priorizando el interés superior de la niñez y adolescencia.

Garantía a la población

Finalmente, la institución aseguró que cualquier hecho que implique vulneración de derechos será atendido con la debida diligencia, garantizando la protección integral de los menores.

El caso continúa en investigación, mientras se aguardan los resultados de la intervención y las acciones que se asumirán en función de los hallazgos.

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