Aprehenden a trabajadora de hogar por presunta agresión a menor en centro de acogida

El fiscal Tito Gutiérrez informó la aprehensión de una trabajadora de un centro de acogida, acusada de presuntamente agredir a un menor de edad, en un caso que se hizo público a través de redes sociales.

Operativo e investigación

Según explicó el fiscal, el Ministerio Público activó un proceso investigativo tras conocer el hecho y realizó diversas diligencias en el centro de acogida, donde se evidenció que la funcionaria ya no se encontraba en funciones.

Posteriormente, se verificó que la mujer había presentado su renuncia y no se había presentado a su fuente laboral.

Ante esta situación, personal de inteligencia de la Policía logró ubicarla en la ciudad de El Alto, donde se ejecutó la orden de aprehensión.

Actualmente, la acusada se encuentra en celdas policiales a la espera de su declaración informativa.

Delito investigado

De manera preliminar, el caso fue tipificado como violencia familiar o doméstica, debido a que la acusada tenía la responsabilidad de cuidado sobre los menores.

“Se ha emitido una orden de aprehensión (…) y la misma ya se encuentra en celdas policiales a la espera de su declaración informativa”, señaló el fiscal.

Imágenes y testimonios

El fiscal indicó que existen imágenes en las que se observa a la funcionaria golpeando a un niño de aproximadamente 5 años, además de permitir que otro menor también lo agreda.

Asimismo, se realizaron entrevistas a otros niños del centro para determinar si existen más víctimas o antecedentes similares.

Otras funcionarias investigadas

En el marco del proceso, también fueron convocadas a declarar la psicóloga, trabajadora social y administradora del centro, inicialmente en calidad de testigos.

No se descarta que su situación jurídica pueda cambiar conforme avancen las investigaciones.

Proceso en curso

El fiscal Gutiérrez indicó que el caso se encuentra en etapa investigativa y que, en las próximas horas, se definirá la situación legal de la aprehendida.

Además, no se descarta ampliar las investigaciones a otros centros de acogida si se detectan hechos similares.

El caso ha generado preocupación en la población, mientras se espera el esclarecimiento total de los hechos y la determinación de responsabilidades.

Foto: Tito Gutierrez, fiscal

Mira la programación en Red Uno Play