TEMAS DE HOY:
SEDEGES Jorge Isaac Campaz Jiménez los espartanos

23ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Reportan incendio en centro comercial del tercer anillo y Av. Brasil

Reportes extraoficiales dan cuenta de que el fuego generó columnas de humo visibles a largas distancias desde el lugar.

Ximena Rodriguez

08/04/2026 19:01

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Al finalizar la tarde de este miércoles, se registró un incendio de magnitud en un complejo de tiendas ubicado en la intersección del tercer anillo y la Avenida Brasil, en Santa Cruz. Según los reportes preliminares, un cortocircuito en el interior de uno de los locales habría provocado llamas que alcanzaron varios metros de altura.

Bomberos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para sofocar el siniestro ingresando estratégicamente por el área del parqueo posterior. Mientras el fuego consumía el interior de una tienda, los propietarios de locales vecinos retiraron su mercadería para evitar que el avance de las llamas destruyera sus productos.

Por ahora no se reportan personas heridas debido a que las tiendas se encontraban cerradas, aunque ambulancias permanecen en la zona de manera preventiva. Testigos del lugar reportan que cuatro tiendas han sido afectadas. Se espera que en las próximas horas se emita un informe policial detallado para descartar daños humanos y confirmar la cuantía de las pérdidas materiales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:45

La gran batalla: duelo de voces

20:00

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:45

La gran batalla: duelo de voces

20:00

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD