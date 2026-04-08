Reportan incendio en centro comercial del tercer anillo y Av. Brasil

Al finalizar la tarde de este miércoles, se registró un incendio de magnitud en un complejo de tiendas ubicado en la intersección del tercer anillo y la Avenida Brasil, en Santa Cruz. Según los reportes preliminares, un cortocircuito en el interior de uno de los locales habría provocado llamas que alcanzaron varios metros de altura.

Bomberos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para sofocar el siniestro ingresando estratégicamente por el área del parqueo posterior. Mientras el fuego consumía el interior de una tienda, los propietarios de locales vecinos retiraron su mercadería para evitar que el avance de las llamas destruyera sus productos.

Por ahora no se reportan personas heridas debido a que las tiendas se encontraban cerradas, aunque ambulancias permanecen en la zona de manera preventiva. Testigos del lugar reportan que cuatro tiendas han sido afectadas. Se espera que en las próximas horas se emita un informe policial detallado para descartar daños humanos y confirmar la cuantía de las pérdidas materiales.

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