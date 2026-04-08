Se amplía el plazo para el cobro del bono PEPE; conozca los detalles

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas anunció la ampliación del plazo para el cobro del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), dirigido a beneficiarios que no pudieron acceder al pago en el periodo establecido.

Avance del programa

Según el comunicado, el programa alcanzó hasta la fecha un 81% de ejecución, reflejando una amplia cobertura a nivel nacional en beneficio de sectores vulnerables.

El apoyo económico contempla un total de Bs 450 por beneficiario, distribuido inicialmente en tres pagos mensuales de Bs 150.

Nuevo plazo extraordinario

Las autoridades informaron que se habilitó un periodo excepcional desde el lunes 4 de mayo hasta el viernes 19 de junio, para que los beneficiarios rezagados puedan realizar el cobro.

Durante este plazo, las personas podrán acceder al monto total acumulado en un solo pago, sin restricciones por terminación de cédula de identidad o fecha de nacimiento.

Facilidades para el cobro

El Ministerio exhortó a la población beneficiaria a acudir a su entidad financiera habitual con su documento de identidad vigente para hacer efectivo el cobro.

Garantizar cobertura total

La ampliación busca asegurar que ningún beneficiario quede excluido del programa, permitiendo que las familias en situación de vulnerabilidad accedan a este apoyo económico.

“El Estado cumple, amplía oportunidades y garantiza que este beneficio llegue a quienes más lo necesitan. Nadie se queda atrás”, señala el comunicado.

El programa forma parte de las medidas implementadas para mitigar los efectos económicos en los sectores más vulnerables del país.

Lea el comunicado del Ministerio de Economía

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