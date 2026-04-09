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La gran batalla

¡A romper el escenario! Cuatro participantes llegan con todo a la gala de hoy

La exigencia sube, el riesgo acecha y cada presentación puede marcar el destino de los participantes.

Silvia Sanchez

08/04/2026 20:33

¡A romper el escenario! Cuatro participantes llegan con todo en la gala de hoy
Santa Cruz, Bolivia

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La competencia se pone cada vez más intensa en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Esta noche se vive la segunda gala de la semana, y cuatro participantes llegan al escenario con un solo objetivo: brillar, convencer y alejarse de la temida zona de riesgo.

Luego de una jornada anterior cargada de emociones —donde una participante quedó con la puntuación más baja— la presión crece. Hoy, cada interpretación será clave y el margen de error es mínimo.

Los artistas lo saben: no basta con cantar bien, hay que emocionar, impactar y dejar huella tanto en el público como en el jurado.

Ellos son los protagonistas de esta noche:

  • CASSANDRA TELLO
  • ANDRES GONZALES
  • SARAHNI PANIAGUA
  • TALISON MORAES

Cada uno llegará con propuestas originales, buscando la perfección en escena y ese momento mágico que los haga destacar.

Pero cuidado: los jueces están más exigentes que nunca… y el voto secreto de Tito Larenti podría cambiarlo todo.

La tensión está en el aire. Las luces se encienden. Las voces se preparan.

La cita es a las 20:45

También puedes seguir cada instante a través de nuestras redes sociales.

Porque esta noche… nadie quiere quedar en riesgo.

Mira la programación en Red Uno Play

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