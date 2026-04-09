¡A romper el escenario! Cuatro participantes llegan con todo a la gala de hoy

La competencia se pone cada vez más intensa en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Esta noche se vive la segunda gala de la semana, y cuatro participantes llegan al escenario con un solo objetivo: brillar, convencer y alejarse de la temida zona de riesgo.

Luego de una jornada anterior cargada de emociones —donde una participante quedó con la puntuación más baja— la presión crece. Hoy, cada interpretación será clave y el margen de error es mínimo.

Los artistas lo saben: no basta con cantar bien, hay que emocionar, impactar y dejar huella tanto en el público como en el jurado.

Ellos son los protagonistas de esta noche:

CASSANDRA TELLO

ANDRES GONZALES

SARAHNI PANIAGUA

TALISON MORAES

Cada uno llegará con propuestas originales, buscando la perfección en escena y ese momento mágico que los haga destacar.

Pero cuidado: los jueces están más exigentes que nunca… y el voto secreto de Tito Larenti podría cambiarlo todo.

La tensión está en el aire. Las luces se encienden. Las voces se preparan.

La cita es a las 20:45

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Porque esta noche… nadie quiere quedar en riesgo.

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