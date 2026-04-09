Bono PEPE: Gobierno establece nueva modalidad de cobro tras ampliación

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que los beneficiarios del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) que no cobraron el bono en el periodo establecido, podrán hacerlo sin restricciones de fecha o terminación de cédula de identidad.

Cobro flexible

La medida forma parte de la ampliación del plazo extraordinario, vigente desde el 4 de mayo hasta el 19 de junio, durante el cual los beneficiarios podrán acudir a cobrar en cualquier momento, sin un cronograma específico.

Esta disposición elimina los mecanismos habituales de organización por número de documento, facilitando el acceso al beneficio.

“Podrán realizar el cobro en cualquier momento dentro de este periodo, sin restricción por terminación de cédula de identidad o fecha de nacimiento”, señala el comunicado oficial.

Además, el documento precisa que los beneficiarios podrán acceder al “monto total acumulado de Bs 450 en un solo pago, pudiendo realizar el cobro en cualquier momento dentro de este periodo, sin restricción por terminación de cédula de identidad o fecha de nacimiento”.

Pago total en una sola vez

Durante este periodo, las personas podrán recibir el monto total acumulado de Bs 450 en un solo pago, correspondiente a los tres desembolsos del programa.

Evitar exclusiones

El objetivo de esta medida es garantizar que ningún beneficiario quede fuera del programa, especialmente aquellos que por distintas razones no pudieron realizar el cobro en su momento.

Llamado a la población

Las autoridades exhortaron a los beneficiarios rezagados a acudir a su entidad financiera con su cédula de identidad vigente, aprovechando la flexibilidad del nuevo plazo.

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