“Hora boliviana”: ¿Por qué es una costumbre difícil de cambiar?

La conocida “hora boliviana”, caracterizada por los retrasos en citas y eventos, ha dejado de ser una excepción para convertirse en una práctica frecuente en distintos ámbitos de la vida cotidiana en el país.

En las calles, la experiencia es común. Muchas personas reconocen que esperan varios minutos e incluso más antes de que llegue alguien con quien tenían una cita.

Diferencia entre lo formal y lo social

Desde el ámbito profesional, especialistas señalan que este comportamiento no suele replicarse en espacios formales, donde la puntualidad es obligatoria.

“Entramos a tiempo, caso contrario nos marcan atraso o no nos dejan ingresar”, explican.

Sin embargo, en el ámbito social la situación cambia notablemente.

“Si vamos a un evento social, mínimo vamos con media hora de retraso, por no decir una hora”, indican.

Origen cultural

Un sociólogo explica que la llamada hora boliviana tiene raíces culturales, consolidándose con el tiempo como una conducta aceptada en la sociedad.

“Es un comportamiento que se ha ido normalizando (…) y persiste incluso en espacios más formales”, sostiene.

Una práctica compartida

Entre los jóvenes, la impuntualidad suele justificarse por la influencia del grupo o la mala planificación del tiempo.

“Nos dejamos llevar, vemos que otros también llegan tarde y calculamos mal el tiempo”, reconocen.

Cambio generacional

Por otro lado, adultos mayores destacan que antes la puntualidad era una norma más estricta, basada en disciplina y responsabilidad.

“Antes nos enseñaban a llegar a la hora exacta, incluso los profesores cerraban puertas a los pocos minutos”, recuerdan.

Una costumbre difícil de cambiar

Entre hábitos, justificaciones y costumbres heredadas, la “hora boliviana” continúa marcando el ritmo de la vida social, donde esperar —y hacer esperar— se ha vuelto parte de la dinámica cotidiana.

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