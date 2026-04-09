FEXCO Arena busca revolucionar la cartelera artística con graderías para 30 mil personas

La cuenta regresiva para la FEXCO 2026 ha comenzado. A solo dos semanas de que se abran las puertas este próximo 23 de abril, los trabajos en el recinto de la Laguna Alalay avanzan a paso firme, revelando la que será la gran joya de esta edición: la renovada infraestructura de la FEXCO Arena.

La principal novedad de este año radica en la construcción de sus nuevas graderías, una obra de ingeniería diseñada para transformar la experiencia de los espectadores. Con un avance actual del 92%, estas estructuras están siendo finalizadas para ser entregadas oficialmente durante la jornada de inauguración de la feria.

Un aforo histórico para Cochabamba

Con la consolidación de estas graderías, la FEXCO Arena no solo mejora su visibilidad y confort, sino que escala posiciones como el escenario artístico más importante de la región.

Capacidad masiva: Se espera que el recinto pueda albergar a más de 30,000 personas , permitiendo la llegada de espectáculos internacionales de gran magnitud.

Infraestructura lista: Mientras las graderías reciben los toques finales, el escenario principal ya se encuentra totalmente armado, listo para las pruebas de sonido y luces de los artistas que formarán parte de la cartelera 2026.

Detalles finales hacia el 23 de abril

La organización de la Feria Exposición de Cochabamba se encuentra en la etapa de "puntos finales", supervisando que tanto el acceso a las nuevas graderías como la seguridad del Arena cumplan con los estándares internacionales.

Con esta ampliación, la FEXCO 2026 busca no solo ser un referente comercial y de negocios, sino posicionar a la Llajta como la capital de los grandes eventos masivos en el país. ¡La cita comienza el 23 de abril!

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