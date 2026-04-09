Santa Cruz: Profesionales de salud acatan paro de 72 horas por retraso de pagos

La Federación Sindical de Profesionales de Ramas Médicas (FESIRMES) inició un paro de actividades de tres días en el sector salud, afectando tanto el primer como el segundo nivel de atención, ante el incumplimiento de pagos por parte del gobierno municipal.

Según explicó Daniel Gutiérrez, secretario del FESIRMES, solo se pagó el 40% de los sueldos correspondientes a febrero, mientras que aún falta la cancelación del 60% restante y de los salarios de marzo.

Gutiérrez señaló que, además de los sueldos pendientes, el municipio no ha cubierto el pago de las historias clínicas, lo que genera una situación crítica para los trabajadores.

"Es algo que por ley no corresponde, porque la persona que trabaja necesita su remuneración", indicó el dirigente. La medida se toma como un mecanismo para visibilizar la problemática y exigir que se cumpla con el pago completo a los profesionales de salud.

El FESIRMES advirtió que, si no se encuentra una solución antes del viernes, evaluarán la posibilidad de radicalizar las medidas de presión la próxima semana.

"Vamos a analizar la situación y, si el gobierno municipal hace oídos sordos a nuestro pliego petitorio, veremos qué medidas tomar", afirmó Gutiérrez, dejando abierta la posibilidad de nuevas acciones para garantizar los derechos de los trabajadores.

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