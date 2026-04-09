De otro planeta: así fue el gol del boliviano Nacif que da la vuelta al mundo

Nabil Nacif acapara las redes sociales luego de su doblete frente a la selección de Perú por la tercera fecha del Sudamericano Sub-17 que se disputa en Paraguay, pero sobre todo por la espectacular definición en su segundo tanto durante la victoria boliviana.

A los 40 minutos del primer tiempo ocurrió lo inesperado. Tras una serie de cabezazos dentro del área peruana, el balón le quedó a Nacif, quien acomodó su cuerpo y definió de chilena al palo derecho del guardameta para desatar el delirio de los presentes en el estadio.

Las redes sociales, como las de la Conmebol y páginas afines a la Federación Boliviana de Fútbol, no tardaron en llenarse de elogios para el goleador de la Verde por su magnífica definición en un partido intenso ante Perú.

Cabe destacar que el propio Nacif abrió el marcador a los 26 minutos del primer tiempo, con una media tijera tras un centro de Ian Rodríguez desde la banda derecha. El delantero se anticipó a su marcador y definió de primera para poner en ventaja al combinado nacional.

Bolivia enfrentará este domingo a Argentina desde las 16:00 por la última fecha del Grupo B del Sudamericano Sub-17.

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