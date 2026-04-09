El gol eterno de Hagi que marcó a Colombia en Estados Unidos 1994

En el Mundial de Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994, Gheorghe Hagi regaló una de las obras maestras más recordadas en la historia de las Copas del Mundo. Aquella tarde, ante Selección de fútbol de Colombia, el “Maradona de los Cárpatos” transformó una jugada aparentemente inofensiva en un gol inolvidable.

Hagi recibió el balón recostado sobre la banda izquierda. Lo que parecía un centro de rutina terminó siendo un disparo venenoso, cargado de precisión. El balón describió una parábola perfecta que superó al arquero Óscar Córdoba y se coló en el ángulo más lejano. Fue un relámpago de genialidad que dejó al estadio en silencio sepulcral antes de estallar en asombro.

Aquel gol fue determinante en la victoria 3-1 de Selección de fútbol de Rumania sobre Colombia, en un partido que marcaría el rumbo de ambos equipos en el torneo. Rumania avanzó como líder del Grupo A y alcanzó los cuartos de final, donde cayó en una dramática definición por penales ante Suecia, firmando así su mejor actuación histórica en un Mundial.

En contraste, Colombia, que llegaba como una de las selecciones favoritas tras su brillante clasificación, no logró cumplir las expectativas. El equipo sudamericano quedó eliminado en fase de grupos tras sumar solo una victoria y dos derrotas, en una campaña que quedó marcada por la decepción y la presión que rodeaba al plantel.

Así, el gol de Hagi no solo fue una obra de arte, sino también un símbolo de un Mundial lleno de contrastes: la gloria para Rumania y el desencanto para Colombia.

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