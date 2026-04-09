Atención: esta es la variación del dólar paralelo la tarde de este jueves en Bolivia

La cotización del dólar estadounidense en el mercado paralelo registró este jueves 9 de abril una leve variación a lo largo de la jornada, en un contexto marcado por la persistente tensión entre la oferta y la demanda de divisas en Bolivia.

De acuerdo con datos del portal especializado dolarboliviahoy.com, a las 12:24 la moneda norteamericana se cotizaba en Bs 9,28 para la venta y Bs 9,30 para la compra. Estas cifras reflejan un ligero descenso respecto a los valores registrados en las primeras horas del día, cuando se ubicaban en Bs 9,25 y Bs 9,29, respectivamente.

En paralelo, el denominado dólar “blue”, reportado por bolivianblue.net, también presentó pequeñas variaciones dentro del mercado informal, situándose en Bs 9,28 para la venta y Bs 9,30 para la compra. Aunque las cifras se mantienen dentro de un rango estrecho, se observan diferencias marginales entre ambas plataformas.

Este comportamiento responde a un escenario donde la disponibilidad de divisas continúa siendo un factor determinante, generando ajustes constantes en las cotizaciones informales. La relación entre una oferta limitada y una demanda sostenida sigue marcando la dinámica del mercado cambiario paralelo.

Por su parte, el tipo de cambio referencial publicado por el Banco Central de Bolivia (BCB) se ubica en Bs 9,41 para la compra y Bs 9,61 para la venta, valores aplicados principalmente en operaciones internacionales y sujetos a variaciones diarias según la entidad.

Si bien el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero formal, sus referencias continúan siendo ampliamente seguidas por ciudadanos, comerciantes y distintos sectores económicos, especialmente en un contexto donde la disponibilidad de dólares influye de manera directa en las transacciones cotidianas.

Cotización del dólar paralelo

Venta: Bs 9,28

Compra: Bs 9,30

Cotización del dólar blue

Venta: Bs 9,28

Compra: Bs 9,20

Banco Central de Bolivia (BCB)

Venta: Bs 9,61

Compra: Bs 9,41

Mira la programación en Red Uno Play