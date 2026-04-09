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Risas, llanto y desmayos: el sorteo para reclutamiento militar que cada año sacude las redes (Video)

Cada abril, miles de jóvenes enfrentan un sorteo que puede cambiar su futuro en segundos. Sus reacciones —desde celebraciones desbordadas hasta crisis emocionales— convierten el momento en un fenómeno viral global.

Silvia Sanchez

09/04/2026 10:19

El dramático sorteo militar que vuelve viral a miles de jóvenes. Imagen Mundo Asia.
Tailandia

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La escena se repite cada año, pero nunca deja de impactar. Jóvenes con el pulso acelerado, miradas tensas y cámaras listas capturan el instante exacto en el que todo puede cambiar. En Tailandia, el sorteo militar no solo define destinos: crea momentos que explotan en redes sociales.

Basta un segundo. Una tarjeta. Y una reacción.

En plataformas como TikTok, Instagram o X, los videos se multiplican: jóvenes que pasan de reír nerviosamente a romper en llanto, otros que saltan, gritan o incluso se desploman al conocer el resultado.

El momento que lo cambia todo

El mecanismo es simple, pero brutal en su carga emocional: cada joven extrae una tarjeta.

  • Negra: queda libre del servicio

  • Roja: deberá cumplir cerca de dos años en el ejército

Ese instante se convierte en una auténtica montaña rusa emocional. Algunos celebran como si hubieran ganado una final. Otros no logran contener las lágrimas. Y muchos quedan paralizados, incapaces de procesar lo que acaba de ocurrir.

Reacciones que se vuelven virales

Lo que realmente dispara el fenómeno no es solo el sorteo, sino las reacciones:

  • Gritos de euforia y bailes improvisados

  • Abrazos desesperados entre amigos y familiares

  • Llanto incontenible frente a las cámaras

  • Desmayos o crisis por la presión del momento

Cada gesto se comparte, se comenta y se convierte en tendencia. Algunos usuarios reaccionan con humor y crean memes; otros empatizan con la intensidad de la situación y el peso de una decisión que marca el futuro.

Entre el espectáculo y la presión

Para muchos espectadores, estos videos son impactantes porque muestran emociones en estado puro. No hay filtro: es el miedo, la esperanza y la incertidumbre condensados en segundos.

Pero detrás de la viralidad hay una realidad más profunda. El sorteo no es un juego: es un sistema obligatorio que determina si un joven deberá pausar su vida durante años.

Cada abril, el fenómeno vuelve a encender el debate. ¿Es justo que una decisión tan importante dependa del azar? ¿O es simplemente una forma de cumplir con el deber nacional?

Mientras tanto, en redes, la historia se repite: millones de personas mirando, reaccionando… y esperando ese instante en el que una tarjeta roja o negra desata una nueva ola viral.

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