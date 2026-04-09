Un momento fuera de protocolo se robó todas las miradas en el Vaticano. Durante la audiencia general del 8 de abril, el Papa León XIV protagonizó una escena inesperada al intentar girar un balón de baloncesto sobre su dedo, al estilo de los famosos Harlem Globetrotters.

El hecho ocurrió en la Plaza de San Pedro, donde el pontífice recibió a un equipo de exhibición en un ambiente relajado y cargado de entusiasmo.

Un momento espontáneo

Con la ayuda de uno de los jugadores, el Papa intentó realizar el clásico truco del giro del balón. Aunque no logró dominarlo por completo, el gesto desató:

Aplausos espontáneos

Risas entre los asistentes

Un ambiente de cercanía poco habitual

Viral en redes

El momento no tardó en recorrer el mundo. Videos e imágenes del Papa interactuando con el balón rojo, blanco y azul se viralizaron rápidamente, destacando su actitud distendida y carismática.

Más que una anécdota

El gesto fue interpretado como una señal de cercanía y buen humor, en un contexto marcado por noticias de tensión internacional y recientes avances hacia un alto el fuego en Oriente Medio.

Además, la escena recordó otros momentos en los que el Vaticano se vinculó con el deporte, reforzando la idea de un liderazgo más humano y accesible.

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