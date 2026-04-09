Ceguera por mariscos crudos: la nueva amenaza en China

Científicos han detectado por primera vez que un virus marino, conocido como Nodavirus de Mortalidad Encubierta (CMNV), puede infectar a seres humanos, causando pérdida de visión.

El hallazgo fue publicado en la revista Nature Microbiology (2026) y vincula la enfermedad con el consumo o manejo de mariscos crudos en China.

El virus, hasta ahora conocido por afectar peces y camarones, se identificó como la causa de un incremento reciente de enfermedades oculares en distintas regiones del país asiático. Los pacientes presentan hipertensión ocular persistente con uveítis viral anterior (POH-VAU), una patología que provoca inflamación ocular y pérdida progresiva de visión.

El estudio analizó a 70 pacientes con POH-VAU y confirmó la presencia del CMNV en el tejido ocular, así como la seroconversión en todos los casos.

Los investigadores alertan que este hallazgo indica que virus marinos pueden cruzar la barrera de especies y representar un riesgo emergente para la salud humana.

Los expertos recomiendan precaución al manipular o consumir mariscos crudos, así como fortalecer la vigilancia epidemiológica para detectar posibles brotes futuros.

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