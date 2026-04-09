Investigan caso de violencia escolar que involucra a una menor en Los Ángeles

El caso de Khimberly Zavaleta Chuquipa conmociona a la comunidad educativa en Los Ángeles y reabre el debate sobre las consecuencias del bullying y la responsabilidad de las instituciones escolares.

La niña, de 12 años, murió el 25 de febrero tras permanecer 10 días hospitalizada por una grave lesión cerebral. El hecho se originó el 17 de febrero dentro de una escuela en la zona de Reseda, cuando —según su familia— intentó intervenir para proteger a su hermana mayor de una situación de acoso.

En ese contexto, recibió un fuerte golpe en la cabeza con una botella metálica.

Investigación en curso

El caso dio un giro cuando la Policía de Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó la detención de una menor de edad acusada de homicidio.

Sin embargo, la familia sostiene que hubo más estudiantes involucrados y exige que se amplíe la investigación para determinar todas las responsabilidades.

Además, el foco también apunta a los adultos a cargo y al rol de la escuela en la prevención del conflicto.

Señalamientos al sistema educativo

La familia presentó una demanda contra el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, al que acusa de no haber actuado a tiempo, pese a antecedentes de acoso hacia la hermana de la víctima.

El abogado del caso, Robert Glassman, sostuvo que la intervención ante situaciones de violencia escolar “no es opcional, es obligatoria” y cuestionó qué sabían las autoridades y por qué no actuaron antes.

Una tragedia que expone un problema mayor

La muerte de Khimberly no solo generó dolor en su entorno, sino también preocupación por los efectos del bullying cuando no es contenido a tiempo.

Especialistas coinciden en que la violencia escolar puede escalar rápidamente si no hay intervención adecuada, y que la prevención requiere un trabajo conjunto entre escuelas, familias y autoridades.

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