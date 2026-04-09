Bolivia dice presente: Castro y Rojas listas para brillar en el Mundial de Marcha

La cuenta regresiva está en marcha. Bolivia volverá a decir presente en la élite del atletismo mundial con la participación de Ángela Castro y Nelcy Rojas en el Mundial de Marcha Atlética, que se disputará este domingo en Brasilia.

El evento, avalado por World Athletics, reunirá a más de 300 marchistas de 40 países y marcará un hito: será la primera vez que Sudamérica alberga esta cita de nivel mundial.

¿En qué competirán?

Castro participará en la Media Maratón (21,097 km) en categoría Mayores

Rojas competirá en los 10 kilómetros en categoría Sub-20

Ambas llegan con objetivos claros: competir al máximo nivel y seguir sumando experiencia en el circuito internacional.

Un desafío de alto nivel

El Mundial contará con figuras destacadas como Kimberly García, bicampeona mundial, y Katarzyna Zdzieblo, medallista de plata, lo que anticipa una competencia de gran exigencia.

En la prueba de media maratón competirán más de 100 mujeres, mientras que en la categoría juvenil también habrá una nutrida participación internacional.

Objetivos y preparación

Para Castro, esta será su novena participación en un Mundial, aunque debutará en la distancia de media maratón, recientemente incorporada al calendario internacional.

“Siempre será un honor representar al país. Tengo objetivos claros y estoy comprometida con Bolivia”, señaló la atleta, que cumplió una exigente preparación en el estadio Hernando Siles y luego continuó su entrenamiento en Perú, enfocándose también en la adaptación al clima.

Más allá del resultado, la competencia será clave para:

Sumar puntos rumbo a los Juegos Olímpicos

Mejorar marcas personales

Apuntar a la clasificación a los Juegos Sudamericanos

Ilusión en marcha

Bolivia no participará en la prueba de maratón (42 km), pero apuesta fuerte en las distancias donde sus representantes buscarán dejar huella.

Con experiencia, juventud y ambición, Castro y Rojas encaran un nuevo reto internacional. El escenario está listo y el desafío es grande: competir con las mejores del mundo y demostrar que la marcha boliviana sigue avanzando.

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