¡Show de goles y magia! Así fue el triunfo de Bolivia frente a Perú en el Sudamericano Sub-17

Bolivia encendió el Sudamericano Sub-17 con una actuación llena de gol, talento y contundencia. La Verde se impuso con autoridad por 2-0 a Perú en Paraguay y selló su clasificación a la fase final del torneo.

El gran protagonista fue Nabil Nacif, quien firmó una noche inolvidable. Primero abrió el marcador con una definición precisa tras una jugada colectiva, mostrando olfato de goleador. Y cuando el partido lo pedía, regaló una joya: una espectacular chilena que dejó sin reacción al arquero rival y se perfila como uno de los mejores goles del campeonato.

Bolivia no solo ganó: dominó los momentos clave, golpeó con eficacia y mostró carácter para manejar el resultado. Perú, en cambio, nunca logró reaccionar ante la contundencia ofensiva del equipo boliviano.

Con este triunfo, la selección suma cuatro puntos en tres partidos y se posiciona en los primeros lugares del Grupo B, metiéndose de lleno en la lucha por un cupo al Mundial de la categoría.

El equipo nacional ya aseguró su presencia en la fase final, donde los mejores buscarán el ansiado boleto mundialista. La ilusión crece, y más aún con figuras como Nacif, que no solo convierte, sino que hace vibrar.

Ahora, la Verdecita va por más. El objetivo está claro: seguir ganando, consolidarse en la cima y transformar esta racha de golazos en un pasaje directo al Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play