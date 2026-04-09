Sánchez y Loza inician transición con evaluación y anuncio de auditorías en Gobernación de Cochabamba

En ambientes de la Gobernación de Cochabamba se llevó a cabo este jueves la primera reunión de coordinación para la transición entre el equipo del gobernador en ejercicio, Humberto Sánchez, y el del gobernador electo, Leonardo Loza.

Durante el encuentro, ambas autoridades informaron que desde la fecha se activará un trabajo técnico en todas las secretarías para la revisión y entrega de documentación correspondiente a la gestión 2021–2026.

El gobernador electo, Leonardo Loza, destacó el inicio del proceso y aseguró que su equipo trabajará de manera intensiva para recibir la información necesaria. “Hoy arranca oficialmente la transición. Seguro nos van a transferir toda la documentación e información, qué temas hay, qué pendientes y trabajos”, señaló.

Loza también anticipó que, por responsabilidad técnica y jurídica, se realizarán auditorías y evaluaciones en las distintas áreas.

En cuanto a su gestión, afirmó que trabajará sin distinción política. “Nuestro trabajo los cinco años será con todos y para todos, sin importar los colores políticos”, sostuvo.

La autoridad electa indicó que, una vez concluida la transición y tras su posesión prevista para el 3 de mayo, se conformará el gabinete departamental y se anunciarán las primeras acciones de su administración. Asimismo, aseguró que dará continuidad a proyectos en ejecución y que no tendrá dificultades en coordinar con el Gobierno nacional.

Finalmente, Loza destacó que el equipo de transición está conformado en su mayoría por profesionales cochabambinos y adelantó que la designación del gabinete será definida en los próximos días.

Por su parte, el gobernador Humberto Sánchez remarcó que el proceso se realiza en el marco de la normativa vigente y garantizó la entrega de información física y digital, además de la continuidad de programas y proyectos estratégicos para el departamento.

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