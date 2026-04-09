Tome sus previsiones: pronostican lluvias y tormentas para este jueves

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este jueves 9 de abril tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país habrá presencia de precipitaciones durante el desarrollo de la jornada.

La Paz tendrá precipitaciones, con temperaturas que estarán entre 9°C y 20°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 3°C y máxima de 15°C.

Oruro tendrá lluvias y temperaturas entre 6°C y 21°C durante la jornada.

Potosí presentará tormentas eléctricas y temperaturas que oscilarán entre 3°C y 22°C con probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada nubosa, con chubascos aislados y probabilidad de lluvias.

Cochabamba tendrá una jornada nubosa y temperaturas entre 12°C y 27°C, y sin probabilidad de lluvias.

Sucre tendrá una jornada con lluvias, alcanzando valores entre 12°C y 23°C y con alta probabilidad de lluvias.

Tarija tendrá una jornada de chubascos aislados, con probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 11°C a los 19°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada llena de tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias.

Santa Cruz tendrá una jornada con lluvias, con temperaturas entre 19°C y 23°C.

Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias, con una mínima de 22°C y una máxima de 28°C.

Cobija tendrá lluvias en la región con temperaturas entre 22°C y 32°C.

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