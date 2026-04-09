Última oportunidad: amplían plazo para cobrar Bs 450 del bono PEPE para rezagados

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó la habilitación de un plazo extraordinario para beneficiarios del Programa PEPE que no cobraron el apoyo económico en el periodo inicial. La medida busca evitar exclusiones en la entrega del subsidio.

El nuevo plazo estará vigente del lunes 4 de mayo al viernes 19 de junio, periodo en el que los rezagados podrán acceder al monto total de Bs 450, correspondiente al pago acumulado del beneficio.

Según el comunicado oficial, el cobro podrá realizarse en la entidad financiera habitual, presentando la cédula de identidad vigente. No habrá restricciones por terminación de documento ni fechas específicas.

El programa, orientado a sectores vulnerables, alcanzó un 81% de ejecución en su primera fase. La ampliación responde al objetivo de garantizar cobertura total.

¿Quiénes reciben el Bono PEPE?

Este beneficio está dirigido a sectores priorizados, entre ellos:

Mujeres beneficiarias del Bono Juana Azurduy

Personas con discapacidad visual o grave registradas

Padres, madres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales o de convenio

Cómo saber si soy beneficiario

Ingrese a la web: Diríjase a www.gestora.bo.

Busque al "Quirquincho": Haga clic en el ícono de la mascota oficial del programa PEPE.

Datos requeridos: Ingrese su número de Cédula de Identidad y su fecha de nacimiento. El sistema le confirmará de inmediato si está habilitado para el cobro en el sistema financiero.

Código QR: Tu puerta de acceso al beneficio

La herramienta central de este proceso es el código QR oficial emitido por la Gestora Pública. Este código ha sido diseñado para funcionar como una "llave digital" que dirige al usuario directamente al servidor de validación de datos.

Al escanearlo con la cámara de un teléfono celular, el ciudadano es redirigido a una interfaz segura donde solo debe ingresar dos requisitos: su número de Cédula de Identidad y su fecha de nacimiento.

¿Qué necesitas para cobrar?

El proceso es sencillo:

Presentar tu carnet de identidad vigente

Presentar tu certificado de sufragio

Acudir a una entidad financiera habilitada

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