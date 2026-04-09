Gobierno anuncia nueva Ley de Hidrocarburos y alista envío a la Asamblea

La norma busca evitar escasez y mejorar la calidad del combustible; será socializada antes de su tratamiento legislativo.
08/04/2026 21:35
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El ministro de Hidrocarburos informó que el proyecto de la nueva Ley de Hidrocarburos ya se encuentra listo y en su despacho, a la espera de ser enviado a la Asamblea Legislativa para su tratamiento correspondiente.
Trabajo desde 2025
Según la autoridad, la normativa viene siendo elaborada desde noviembre del año pasado, como parte de un proceso técnico orientado a modernizar el sector.
“El proyecto de ley de hidrocarburos está listo (…) no es fácil hacer una nueva ley”, señaló.
Proceso de socialización
Antes de su tratamiento en el Legislativo, se prevé iniciar un proceso de socialización de la norma, con el objetivo de recoger aportes y generar consenso.
El ministro destacó que las anteriores leyes del sector han requerido largos procesos de elaboración, por lo que esta propuesta sigue una línea similar de análisis.
Cambios en el sector
La nueva ley plantea un reordenamiento del sistema hidrocarburífero, con el objetivo de:
El proyecto también contempla la participación de otros actores en el sector, además de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con el fin de generar mayor competencia en beneficio del consumidor.
“YPFB seguirá siendo un actor importante, pero también ingresarán otros actores para generar competencia”, explicó la autoridad.
Hacia un nuevo marco legal
El Gobierno busca establecer un nuevo orden en el sector hidrocarburos, que permita mejorar el abastecimiento y garantizar condiciones más eficientes para el mercado.
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