Un día nuboso con chubascos: así estará el clima en Bolivia esta jornada

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este martes 31 de marzo se prevén tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias en distintas regiones del país, principalmente en el oriente.

Clima en el Occidente

La jornada estará marcada por cielos nublados y lluvias en algunas ciudades.

La Paz registrará chubascos aislados con temperaturas entre 6°C y 20°C.

El Alto tendrá condiciones similares, con mínima de 3°C y máxima de 15°C.

Oruro prevé lluvias y temperaturas entre 6°C y 16°C.

Potosí presentará un día nuboso, con valores entre 4°C y 18°C.

Condiciones en los Valles

El pronóstico indica cielos con nubosidad variable y sin lluvias.

Cochabamba tendrá temperaturas entre 11°C y 23°C.

Sucre registrará una jornada poco nubosa, con valores de 12°C a 22°C.

Tarija tendrá cielo despejado a poco nuboso, con temperaturas entre 13°C y 30°C.

Pronóstico en el Oriente

El Oriente boliviano tendrá condiciones mixtas, con tormentas eléctricas en algunas zonas.

Santa Cruz presentará una jornada poco nubosa, con temperaturas entre 22°C y 32°C.

Trinidad tendrá cielo nuboso, con mínima de 23°C y máxima de 31°C.

Cobija registrará tormentas eléctricas y lluvias, con temperaturas entre 23°C y 34°C.

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