Un día nuboso con chubascos: así estará el clima en Bolivia esta jornada

La jornada combina nubosidad generalizada con precipitaciones aisladas y actividad eléctrica en regiones específicas del país.
31/03/2026 6:49
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este martes 31 de marzo se prevén tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias en distintas regiones del país, principalmente en el oriente.
Clima en el Occidente
La jornada estará marcada por cielos nublados y lluvias en algunas ciudades.
La Paz registrará chubascos aislados con temperaturas entre 6°C y 20°C.
El Alto tendrá condiciones similares, con mínima de 3°C y máxima de 15°C.
Oruro prevé lluvias y temperaturas entre 6°C y 16°C.
Potosí presentará un día nuboso, con valores entre 4°C y 18°C.
Condiciones en los Valles
El pronóstico indica cielos con nubosidad variable y sin lluvias.
Cochabamba tendrá temperaturas entre 11°C y 23°C.
Sucre registrará una jornada poco nubosa, con valores de 12°C a 22°C.
Tarija tendrá cielo despejado a poco nuboso, con temperaturas entre 13°C y 30°C.
Pronóstico en el Oriente
El Oriente boliviano tendrá condiciones mixtas, con tormentas eléctricas en algunas zonas.
Santa Cruz presentará una jornada poco nubosa, con temperaturas entre 22°C y 32°C.
Trinidad tendrá cielo nuboso, con mínima de 23°C y máxima de 31°C.
Cobija registrará tormentas eléctricas y lluvias, con temperaturas entre 23°C y 34°C.
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