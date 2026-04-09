Delincuentes se hacen pasar por policías, encañonan y maniatan a familia para robar caja fuerte en Santa Cruz

Un violento asalto se registró en una vivienda de Los Lotes, en Santa Cruz, donde un grupo de delincuentes, presuntamente extranjeros, ingresó armado y redujo a toda una familia, a la que enmanilló para sustraer objetos de valor y una caja fuerte.

De acuerdo con reportes preliminares, los antisociales habrían utilizado indumentaria similar a la policial para engañar a los ocupantes de la vivienda y lograr el ingreso sin levantar sospechas. Una vez dentro, actuaron con extrema violencia, sometiendo a todos los miembros de la familia, incluidos adultos mayores y niños, quienes quedaron inmovilizados y en estado de shock.

Mientras las víctimas permanecían maniatadas, los asaltantes revisaron la vivienda y sustrajeron diversos bienes de valor, además de una caja fuerte cuyo contenido aún no ha sido precisado. Tras cometer el hecho, los delincuentes se dieron a la fuga.

Vecinos de la zona, alertados por ruidos inusuales y posteriormente por los gritos de auxilio, dieron aviso a las autoridades, que acudieron al lugar para auxiliar a la familia e iniciar las investigaciones.

La Policía activó un operativo para dar con los responsables de este hecho.

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