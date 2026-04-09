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Delincuentes se hacen pasar por policías, encañonan y maniatan a familia para robar caja fuerte en Santa Cruz

Vecinos de la zona de Los Lotes, alertados por ruidos inusuales y posteriormente por los gritos de auxilio, dieron aviso a las autoridades, que acudieron al lugar para auxiliar a la familia e iniciar las investigaciones.

Charles Muñoz Flores

09/04/2026 10:35

Encañonan y maniatan a familia para robar caja fuerte en Santa Cruz. FOTO: RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Un violento asalto se registró en una vivienda de Los Lotes, en Santa Cruz, donde un grupo de delincuentes, presuntamente extranjeros, ingresó armado y redujo a toda una familia, a la que enmanilló para sustraer objetos de valor y una caja fuerte.

De acuerdo con reportes preliminares, los antisociales habrían utilizado indumentaria similar a la policial para engañar a los ocupantes de la vivienda y lograr el ingreso sin levantar sospechas. Una vez dentro, actuaron con extrema violencia, sometiendo a todos los miembros de la familia, incluidos adultos mayores y niños, quienes quedaron inmovilizados y en estado de shock.

Mientras las víctimas permanecían maniatadas, los asaltantes revisaron la vivienda y sustrajeron diversos bienes de valor, además de una caja fuerte cuyo contenido aún no ha sido precisado. Tras cometer el hecho, los delincuentes se dieron a la fuga.

Vecinos de la zona, alertados por ruidos inusuales y posteriormente por los gritos de auxilio, dieron aviso a las autoridades, que acudieron al lugar para auxiliar a la familia e iniciar las investigaciones.

La Policía activó un operativo para dar con los responsables de este hecho.

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