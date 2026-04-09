Santa Cruz: roban caja fuerte de un edificio y la abandonan en surtidor

Una caja fuerte abandonada en un surtidor de la zona del canal Isuto, en el anillo interno, movilizó a efectivos policiales y de Bomberos la noche del jueves, luego de que trabajadores del lugar alertaran sobre la presencia de un objeto sospechoso cubierto con una mantilla amarilla.

De acuerdo con el reporte preliminar, un hombre que portaba una mochila dejó la caja fuerte cerca de las 19:30 y se retiró rápidamente del lugar junto a un acompañante. Minutos después, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegó para iniciar las investigaciones y resguardar el objeto.

Horas más tarde, personas que aseguran ser los propietarios de la caja fuerte se hicieron presentes en el surtidor y denunciaron que el objeto fue robado del departamento de su familiar, ubicado a pocas cuadras del lugar.

“Se han entrado a la casa de mi hija a robar. La caja fuerte la encontraron acá”, manifestó una de las afectadas. “El ladrón robó la caja fuerte, pero es muy pesada… la tiraron acá”, relató.

La familia también expresó su desconfianza hacia el procedimiento policial, cuestionando que la caja fuerte no haya sido abierta en su presencia pese a la presencia de un fiscal. “No quieren abrirla la caja fuerte y no dicen cuándo la van a abrir”, reclamó la mujer.

Asimismo, exigieron mayor transparencia en el proceso. “¿Cómo no voy a tener desconfianza? Sabemos muy bien todo lo que está sucediendo en este país”, agregó la denunciante.

Por su parte, la Policía informó que la caja fuerte será sometida a pericias conforme a los protocolos establecidos, mientras se analizan las cámaras de seguridad del surtidor para identificar a los responsables.

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