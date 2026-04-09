Denuncian robo de bicicletas y el envenenamiento de un perro en Cochabamba

Un hecho de inseguridad se registró en la zona norte de la ciudad de Cochabamba, donde delincuentes robaron tres bicicletas del interior de una vivienda tras presuntamente envenenar al perro del lugar.

Las cámaras de seguridad muestran cómo los sujetos vigilan la zona antes de cometer el delito. Uno de ellos trepa la pared e ingresa al inmueble, mientras sus cómplices permanecen afuera como vigilantes. Desde el interior, el individuo entrega tres bicicletas a los otros dos, quienes las reciben y huyen sin dificultad.

El caso tomó mayor gravedad cuando, tras la intervención policial, se halló sin vida al can que habitaba la vivienda, lo que hace presumir que fue envenenado para facilitar el robo.

Efectivos de la Estación Policial Integral (EPI) Norte, junto a personal de Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), acudieron al lugar tras la denuncia. Posteriormente, el Departamento de Zoonosis de la Alcaldía trasladó al animal para realizarle una autopsia que determine las causas de su muerte, mientras que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inició las investigaciones.

Desde la Policía indicaron que este tipo de hechos suele ser previamente planificado, por lo que se reforzarán los patrullajes.

Asimismo, pidieron a los vecinos mantenerse alertas y colaborar con información para prevenir nuevos delitos.

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