Arrestan al chofer del hombre ejecutado en su terreno en Cochabamba

A 48 horas del violento crimen que conmocionó a la zona sur de la ciudad de Cochabamba, el caso de la ejecución en Tamborada A ha dado un giro inesperado. Este miércoles se confirmó el arresto del hombre que trabajaba como chofer para el sujeto acribillado hace dos días.

De acuerdo con información extraoficial obtenida por la Red Uno de Bolivia, la captura del conductor no solo respondería a las investigaciones de rutina sobre el entorno de la víctima, sino que se habría producido tras hallarlo en posesión de sustancias controladas.

Este hallazgo refuerza una de las principales hipótesis manejadas por los peritos, que apunta a un posible ajuste de cuentas entre organizaciones criminales.

La policía no descarta que el asesinato esté directamente vinculado al tráfico de drogas. Esta línea de investigación se sustenta en que el hombre ejecutado contaba con antecedentes penales previos por delitos relacionados con este tipo de ilícitos.

Actualmente, el chofer se encuentra en dependencias policiales brindando su declaración informativa para esclarecer su grado de implicación en el hecho o en otras actividades delictivas.

Se espera que el Comando Departamental de la Policía brinde un informe pormenorizado el día de mañana. En dicha conferencia se detallará la cantidad de sustancias secuestradas al arrestado y si existen más personas implicadas en la logística de este hecho de sangre que mantiene en alerta a la zona sur de Cochabamba.

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