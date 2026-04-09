Pago acumulado del bono PEPE de Bs 450 podrá cobrarse sin restricciones: conozca las fechas

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) permitirá a beneficiarios rezagados cobrar un pago acumulado de Bs 450, según informó el Gobierno.

El monto corresponde a tres desembolsos mensuales de Bs 150, ahora unificados para facilitar el acceso a quienes no lograron retirar el dinero previamente.

Durante el plazo habilitado del 4 de mayo al 19 de junio, los beneficiarios podrán acudir cualquier día a su entidad financiera. La disposición elimina restricciones habituales como cronogramas por número de documento.

Las autoridades señalaron que la medida busca simplificar el proceso de cobro y asegurar que el apoyo llegue a quienes aún no lo recibieron.

¿Quiénes reciben el Bono PEPE?

Este beneficio está dirigido a sectores priorizados, entre ellos:

Mujeres beneficiarias del Bono Juana Azurduy

Personas con discapacidad visual o grave registradas

Padres, madres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales o de convenio

Cómo saber si soy beneficiario

Ingrese a la web: Diríjase a www.gestora.bo.

Busque al "Quirquincho": Haga clic en el ícono de la mascota oficial del programa PEPE.

Datos requeridos: Ingrese su número de Cédula de Identidad y su fecha de nacimiento. El sistema le confirmará de inmediato si está habilitado para el cobro en el sistema financiero.

También puede realizar la consulta escaneando el QR.

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