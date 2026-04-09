Paro en salud deja sin atención a pacientes en hospitales de La Paz

Este jueves 9 de abril se cumple un paro nacional del sector salud que suspende la atención en consultas externas y especialidades, afectando a decenas de pacientes que acudieron desde tempranas horas a distintos centros hospitalarios del país.

La medida fue asumida por la Confederación de Trabajadores Médicos en rechazo a presuntos despidos injustificados en hospitales de primer, segundo y tercer nivel. Sin embargo, se garantizó la atención en el área de emergencias.

En el Hospital de Clínicas de La Paz, varias personas llegaron desde la madrugada sin conocer la suspensión del servicio, encontrándose con carteles informativos que anunciaban la medida.

“Llegamos desde lejos, pero no vamos a poder ser atendidos. Es difícil sacar ficha, especialmente para personas mayores”, manifestó una paciente afectada.

Los usuarios también cuestionaron el sistema de obtención de fichas médicas, señalando dificultades en el uso de plataformas digitales como WhatsApp, lo que obliga a muchos a realizar largas filas sin garantía de atención.

“Hay gente del campo que viene y sufre más porque no sabe usar estos sistemas”, agregó la mujer.

Durante la jornada, se observó menor afluencia en comparación con días habituales, aunque persistió la presencia de personas desinformadas que acudieron en busca de atención.

El personal de salud informó que reforzará el servicio en emergencias para evitar afectar casos críticos, mientras que se recomendó a la población tomar previsiones y reprogramar sus consultas.

El paro reaviva el debate sobre las condiciones laborales en el sistema de salud y las dificultades que enfrentan los pacientes para acceder a atención oportuna.

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