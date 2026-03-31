Salud declara cuarto intermedio pero advierte con retomar paros en abril

La Federación de Trabajadores en Salud Pública de Santa Cruz determinó establecer un cuarto intermedio en sus medidas de presión tras semanas de movilizaciones en el departamento. Esta pausa se mantendrá vigente hasta el 6 de abril, luego de recibir el compromiso oficial de que los salarios correspondientes a febrero serán cancelados máximo hasta este martes.

En caso de que las autoridades incumplan con el pago de los haberes devengados, el sector advirtió que retomarán de inmediato los paros departamentales. Los dirigentes enfatizaron que la estabilidad de los servicios de salud dependerá exclusivamente del cumplimiento de este cronograma financiero antes de la fecha límite establecida.

Pese al acuerdo local, la organización anunció formalmente que se sumarán al paro nacional convocado por la federación nacional para el próximo 9 de abril. De esta manera, aunque el conflicto regional se encuentra en pausa, el sistema de salud cruceño se prepara para una nueva jornada de protesta de alcance nacional.

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