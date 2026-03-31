¿Planes con amigos? Así estará el clima para ver el duelo Bolivia vs Irak este martes

Santa Cruz de la Sierra registrará este martes 31 de marzo condiciones climáticas marcadas por el sol y temperaturas elevadas. El termómetro alcanzará una máxima de 32°C, superando ligeramente la sensación térmica de la jornada previa.

Este escenario meteorológico coincidirá con el partido más importante para la selección de Bolivia en las últimas tres décadas. La Verde se juega mañana su clasificación definitiva al Mundial 2026 frente al combinado de Irak.

A diferencia de la nubosidad parcial observada hoy, el pronóstico para el martes asegura un cielo completamente despejado durante el día. La humedad se mantendrá en un 63%, generando un ambiente caluroso para todos los seguidores en la capital oriental.

No se esperan precipitaciones significativas durante las horas del encuentro deportivo, con apenas un 10% de probabilidad de lluvia nocturna. Los vientos provenientes del noroeste soplarán a 7 mph, refrescando levemente el cierre de una jornada histórica.

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