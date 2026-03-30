¿Cuándo hará más calor en Santa Cruz? Conozca el día en que el termómetro rozará a los 40°C

El departamento de Santa Cruz ingresará a una semana marcada por el calor intenso, donde las temperaturas máximas rozarán los 40°C y la sensación térmica será aún mayor debido a la alta humedad y la radiación solar.

De acuerdo con el reporte del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, el ascenso térmico estará impulsado por vientos predominantes del norte, generando un ambiente sofocante en gran parte del territorio cruceño. El punto más crítico se espera para el jueves 2 de abril.

En la provincia Andrés Ibáñez y el Norte Integrado se prevén máximas de hasta 34°C, mientras que en la Cordillera el termómetro alcanzará los 36°C y en la Chiquitania llegará a los 37°C. En los Valles Cruceños, las temperaturas serán más moderadas, con máximas de 30°C.

Uno de los factores más relevantes será la sensación térmica, que podría superar en al menos 5°C la temperatura real, elevando el impacto del calor en la población.

Lluvias aisladas y no previstas

Aunque las precipitaciones comenzarán a disminuir en esta segunda semana de otoño, no se descartan lluvias aisladas. El choque entre el calor extremo y la humedad podría generar tormentas de corta duración, pero intensas, en distintos municipios.

El agro aprovecha la ventana climática

El escenario climático también representa una oportunidad clave para el sector agrícola. Tras semanas de intensas lluvias que retrasaron la cosecha, los productores buscan acelerar la recolección de cultivos.

Actualmente, solo se ha cosechado el 18% de la soya, el 11% del maíz y el 29% del sorgo. De más de 1,4 millones de hectáreas sembradas, aún resta recolectar cerca del 82% de la producción, lo que equivale a más de 1,1 millones de hectáreas.

Esta semana de cielos mayormente despejados y escasas lluvias se perfila como una oportunidad decisiva para dinamizar la producción de alimentos y reducir las pérdidas en el sector.

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