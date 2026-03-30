¿Qué municipios repetirán la votación este domingo 5 de abril en Santa Cruz?

Pobladores de Santa Cruz de la Sierra, San Ignacio de Velasco y San Javier volverán a las urnas este domingo 5 de abril para repetir la votación de gobernador y asambleístas, tras registrarse irregularidades en las elecciones del pasado 22 de marzo que derivaron en la anulación de varias mesas.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), Marco Monasterio, informó que los problemas variaron según el municipio. En San Ignacio de Velasco se enviaron papeletas correspondientes a otra provincia; en Santa Cruz de la Sierra, los jurados electorales omitieron firmar las actas; mientras que en San Javier se reportó la quema de material electoral.

“El 5 de abril se van a repetir las elecciones en 4 mesas en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, en 22 mesas en San Ignacio de Velasco y en 3 mesas de sufragio en San Javier. Invitamos a la ciudadanía a participar para concluir el cómputo departamental”, señaló la autoridad.

Monasterio explicó que la repetición del voto podría incidir únicamente en la elección de asambleísta por territorio en la provincia Velasco, donde existe una disputa entre el primero y segundo lugar. Sin embargo, aseguró que los resultados generales no sufrirían modificaciones significativas.

El cómputo oficial de las elecciones subnacionales en el departamento de Santa Cruz permanece en pausa, a la espera de los resultados de estas 29 mesas observadas.

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