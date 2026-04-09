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“La dejaron a su suerte”: mujer lucha por su vida tras accidente en Cotoca

La víctima sufrió múltiples fracturas y su familia denuncia que el conductor no asumió responsabilidad tras el accidente.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

09/04/2026 7:47

Mujer con múltiples fracturas tras choque en Cotoca
Santa Cruz, Bolivia

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Una mujer se encuentra hospitalizada en el Hospital Japonés tras sufrir un grave accidente de tránsito la noche del jueves en la circunvalación de Cotoca. La víctima presenta múltiples fracturas y su familia denuncia que el conductor del camión involucrado no asumió ninguna responsabilidad.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00, cuando la mujer se encontraba junto a su esposo a bordo de una motocicleta y fue impactada por un tráiler. Según el relato de sus familiares, tras el accidente el conductor no se hizo cargo de la situación ni de los gastos médicos derivados del hecho.

“Ella tiene múltiples fracturas, siete costillas quebradas, la pierna y el brazo fracturados, además de un trauma en el tórax. La trajeron al hospital y prácticamente la abandonaron a su suerte”, denunciaron allegados de la víctima.

Asimismo, cuestionaron el accionar de las autoridades de tránsito de Cotoca, asegurando que se habría realizado una audiencia sin la presencia de los familiares de la afectada. “Se hizo prácticamente entre cuatro paredes. Tenemos pruebas de eso”, afirmaron.

La mujer cuenta con 60 días de impedimento médico, por lo que sus familiares consideran que el conductor debería enfrentar una detención preventiva hasta que se esclarezca el caso y asuma los costos del tratamiento.

Ante esta situación, la familia también inició una campaña solidaria para recaudar fondos y cubrir los gastos médicos, mientras exigen justicia y una investigación transparente por parte de las autoridades.

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