Fiscalía abre investigaciones para esclarecer ataque a mujer y deceso de uniformado en Sacaba

El fiscal de materia, Edson Orellana, informó este jueves que el violento hecho ocurrido en el municipio de Sacaba es investigado bajo dos figuras penales: tentativa de feminicidio por las heridas de bala que presenta la víctima y homicidio-suicidio por la muerte del efectivo policial involucrado.

“Se tiene dos calificaciones en una primera instancia: tentativa de feminicidio, a razón de las heridas por arma de fuego en la víctima mujer, y también se investiga la muerte del efectivo como un caso de homicidio-suicidio”, precisó.

El fiscal explicó que se realizan pericias para esclarecer las circunstancias del hecho y confirmar si el uniformado se quitó la vida. Entre las pruebas, se efectuó la autopsia médico legal al cuerpo del policía, incluyendo análisis de absorción atómica en las manos, corte de uñas para detectar posibles signos de agresión y estudio de humor vítreo para establecer si se encontraba bajo efectos del alcohol.

Asimismo, indicó que se practicaron exámenes similares a la víctima, incluyendo la prueba de absorción atómica, con el fin de descartar si ella utilizó el arma de fuego. “Se han realizado todas las tomas necesarias para tener pruebas fehacientes sobre los móviles y las circunstancias”, precisó.

Orellana agregó que los resultados de laboratorio estarán disponibles en un plazo de tres a cinco días. También confirmó que ya se tomó la declaración de la mujer y se le realizó la valoración médico forense correspondiente.

Relato de la presunta víctima

Según el relato preliminar de la víctima, ambos se encontraban en el domicilio del fallecido consumiendo bebidas alcohólicas cuando surgió una discusión por celos. En ese contexto, el policía habría disparado en tres ocasiones, provocándole tres heridas de bala.

En el lugar se secuestró un arma de fuego de 9 milímetros, que sería el arma reglamentaria del efectivo, además de cuatro casquillos. Estas evidencias serán sometidas a pericias balísticas para confirmar su correspondencia con los proyectiles recuperados.

El fiscal también indicó que el uniformado, de 48 años, residía en Oruro y se encontraba en Cochabamba realizando un curso de capacitación. Se conoce que mantenía una relación sentimental extramatrimonial con la víctima, pese a que ambos tenían parejas e hijos.

La mujer permanece internada bajo observación médica, mientras el Ministerio Público y la Policía continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.



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