CAF y el Gobierno avanzan en hoja de ruta para nueva política ferroviaria en Bolivia

El Gobierno llevó adelante una cumbre ferroviaria con el objetivo de sentar las bases de una nueva política ferroviaria en el país. Desde la Unidad Técnica de Ferrocarriles (UTF) destacaron el interés de la CAF en impulsar el desarrollo del sector.

La directora de la UTF, Cynthia Aramayo, informó que actualmente se trabaja en un diagnóstico técnico con el apoyo del organismo internacional, el cual permitirá diseñar una hoja de ruta para priorizar proyectos ferroviarios.

“En el corto plazo, una vez se tenga la hoja de ruta que trabajamos con la CAF, se evaluará legalmente si los proyectos se ejecutan mediante concesión o bajo esquemas de inversión público-privada, considerando que se trata de inversiones de gran magnitud y que deben ser sostenibles”, explicó.

Durante el encuentro también se definió una ruta crítica para avanzar en la consolidación del Corredor Bioceánico, uno de los proyectos estratégicos que busca superar la desconexión entre la Red Andina y la Red Oriental. Esta iniciativa ha despertado el interés de sectores productivos como el agropecuario y el minero.

Tras la cumbre, representantes de la CAF sostuvieron reuniones con productores de ambos sectores, quienes analizaron el potencial de crecimiento y la reducción de costos logísticos que implicaría el desarrollo de la infraestructura ferroviaria.

Aramayo explicó que el costo logístico en la región alcanza en promedio los $us 14, mientras que en Bolivia llega a $us 18. “Si logramos reducir esa brecha de 4 dólares, se genera una ganancia importante, tomando en cuenta que en Europa los costos están entre 8 y 10 dólares”, señaló.

Asimismo, se analiza implementar un sistema logístico más eficiente, que incluya medios complementarios como centros de transferencia de carga y servicios de almacenaje, con el fin de optimizar el transporte ferroviario en el país.

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