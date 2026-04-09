¿Qué necesitas para cobrar el Bono PEPE ampliado? Fechas, requisitos y monto

El pago del Bono PEPE entra en una nueva fase clave. El Gobierno amplió el plazo para que las personas que no lograron cobrar el beneficio puedan hacerlo sin complicaciones y con requisitos mínimos.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el nuevo periodo extraordinario estará vigente desde el 4 de mayo hasta el 19 de junio. Durante estas semanas, los beneficiarios pendientes podrán acceder al monto total de Bs 450 en un solo pago.

¿Cuál es el nuevo plazo?

Inicio: lunes 4 de mayo

Fin: viernes 19 de junio

Disponibilidad: cualquier día dentro de ese periodo

No habrá restricciones por terminación de cédula ni por fecha de nacimiento, como ocurrió en etapas anteriores.

¿Qué documentos necesito?

Una de las principales dudas es si se requieren nuevos requisitos. La respuesta es clara: no.

Para cobrar el Bono PEPE solo necesitas:

Cédula de identidad vigente

No es necesario presentar formularios adicionales ni cumplir nuevos trámites. Los bancos están instruidos a realizar el pago con este único documento.

¿Dónde se cobra?

El pago se realizará en:

Cualquier entidad bancaria habilitada

Los beneficiarios pueden acudir en el día que les resulte más conveniente dentro del plazo establecido.

¿Cuánto se paga?

Monto total: Bs 450

Se entregará en un solo pago, aunque originalmente estaba dividido en tres cuotas de Bs 150

¿Quiénes pueden cobrar?

El bono está dirigido a personas que ya eran beneficiarias de alguno de estos programas:

Bono Juana Azurduy

Bono Juancito Pinto

Bono Anual de Indigencia o Ceguera

Bono de Discapacidad Grave o Muy Grave

Renta Dignidad (no rentistas)

¿Por qué se amplió el plazo?

El Programa de Protección y Equidad (PEPE) ya alcanzó un 81 % de ejecución a nivel nacional. Con esta ampliación, las autoridades buscan llegar al total de beneficiarios y evitar que queden pagos pendientes.

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